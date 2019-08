Nach Instandsetzungsarbeiten an einre Solaranlage begann bei einem Einfamilienhaus in Kemeten, Bezirk Oberwart, das Dach zu brennen. 50 Feuerwehrmitglieder brachten das Feuer rasch unter Kontrolle.

Der Dachstuhl fing aus ungeklärter Ursache Feuer © LPD Burgenland

Ein 38-jähriger Besitzer eines Einfamilienhauses und ein Mitarbeiter eines Fachunternehmens waren am Montagvormittag in Kemeten, Bezirk Oberwart, mit Wartungsarbeiten an der hauseigenen Solaranlage beschäftigt.