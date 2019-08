Weil der Bedarf so groß ist, erweitert die Gemeinde ihr Betreuungsangebot für Kinder von 0 bis 3 Jahren und baut die Kinderkrippe weiter aus. Mit 1. Jänner sollen die neuen 200 Quadratmeter bezugsfertig sein.

St. Johann in der Haide

Der Spatenstich ist bereits erfolgt, mit 1. Jänner soll der Zubau fertig sein © Hubert Heine

Vor rund zwei Jahren wurde in St. Johann in der Haide die Kinderkrippe „Schmetterling“ für 14 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren eröffnet. Durch die große Nachfrage wird die bestehende Anlage noch heuer um einen rund 200 Quadratmeter großen Zubau erweitert. „Der Zubau wurde bereits mit eingeplant. Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass er so schnell erfolgen wird. Die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen ist sehr groß. Wir benötigen deshalb dringend Platz für weitere zehn Kinder“, erklärte Bürgermeister Günter Müller im Rahmen der Spatenstichfeier, bei der neben zahlreichen Ehrengästen und Vertretern regionaler Baufirmen auch Landtagsabgeordneter Wolfgang Dolesch anwesend war.