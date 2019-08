Am Sonntag bemerkte ein Autolenker während der Fahrt verbrannten Kunststoffgeruch, er verließ sofort das Fahrzeug. Der Pkw fing Feuer, die Freiwilligen Feuerwehren Schildbach und Mitterdombach konnten es nur mittels Schaumlöschangriff löschen.

Mit einem Schaumlöschangriff versuchten die Feuerwehren den Brand zu löschen © FF Schildbach

Um 11.40 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schildbach und Mitterdombach am Sonntag zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Am Kühtriftweg in Löffelbach brannte ein Pkw. Der Fahrer konnte sein Auto noch rechtzeitig verlassen, er blieb unverletzt.