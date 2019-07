Kleine Zeitung +

Mekka für Jazzfreunde Musiker holen New Orleans nach Fürstenfeld

In Fürstenfeld startet am 14. August das Internationale Dixie- & Swing-Festival. Alles ist auf New Orleans und seine Musik ausgerichtet. Eine Ausstellung unter dem Motto "New Orleans - The Sound of a City" soll bereits ab 9. August auf das Festival einstimmen.