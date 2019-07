Am Sonntagvormittag musste die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Waldbrand in die Zeil ausrücken. Ein Blitz dürfte in der Nacht davor das Feuer ausgelöst haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Pöllau

Am Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Waldbrand in die Zeil am Pöllauberg gerufen. Nach einem Blitzschlag war es zu einem Brand an einem Waldrand gekommen. Die Feuerwehr war mit 41 Männern im Einsatz, nach eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht.