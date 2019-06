Nach zwölf Jahren an der Spitze verlässt sie im Sommer den Tourismusregionalverband Oststeiermark: Die gebürtige Ungarin Eva Luckerbauer über Märchenorte, Pendeln und ihren Ruhestand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eva Luckerbauer feierte Anfang des Jahres ihren 60. Geburtstag © Daniela Buchegger

Frau Luckerbauer, Sie haben jahrelang erfolgreich in Ihrer Heimat Ungarn im Tourismus gearbeitet. Was hat Sie in die Oststeiermark geführt?