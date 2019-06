Firmen, die Lehrlinge suchen, und Jugendliche haben im Oktober in Hartberg wieder die Möglichkeit zum unkomplizierten Kennenlernen. Zum zweiten Mal findet ein Lehrlings-Speed-Dating statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unternehmen und die Wirtschaftsregion halten Ausschau nach Lehrlingen © Hubert Heine

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird es auch heuer am 4. und 5. Oktober im Rahmen der Hartberger Bildungsmesse wieder ein eigenes Lehrlings-Speed-Dating geben. In kurzen, zehnminütigen

Gesprächen, haben die Jugendlichen dabei die Möglichkeit, gezielt mit Unternehmen aus der Region in Kontakt zu kommen, die Lehrlinge suchen.