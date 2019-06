Facebook

Hubert Stachl und Helga Schneeberger (Mitte) bei der Eröffnung der Ausstellung in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg © Daniela Buchegger

Schwungvoll wurde die außergewöhnliche Ausstellung „Alt werden – Porträts von Menschen mit Behinderung“ in der Bezirkshauptmannschaft in Hartberg von der Hausmusik der Lebenshilfe Hartberg eröffnet. Die Fotoausstellung zeigt Porträts von älteren Menschen mit Behinderung, die Fotograf Christopher Mavric in Einrichtungen der Lebenshilfe in der ganzen Steiermark gemacht hat.