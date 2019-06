Facebook

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stubenberg befreiten den Buben © FF Stubenberg

Beim Spielen in einem Indoor-Holzklettergerüst eines Hotels am Stubenbergsee geriet ein siebenjähriger Bub am Sonntagvormittag mit einem Knie so unglücklich zwischen Wand und Holzbrett, dass er sich selbst nicht mehr befreien konnte.