Die Freiwillige Feuerwehr Vorau rückte am Sonntagnachmittag zu mehreren Unwettereinsätzen aus. Innerhalb kurzer Zeit waren kirschkerngroße Hagelkörner und große Wassermassen vom Himmel gefallen.

Wassermassen in Vorau © FF Vorau

Etwa eine Dreiviertelstunde lang fielen am Sonntag in den Mittagsstunden im Raum Vorau kirschkerngroße Hagelkörner vom Himmel. Mit dem Unwetter kam auch der Regen, 45 Liter pro Quadratmeter gingen in nur einer halben Stunde nieder. Später zog das Unwetter Richtung Süden weiter.