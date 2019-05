Mit Ende Juni hört Ulrike Moser als Amtsärztin in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld auf. Mit der bereits offenen Stelle in der Außenstelle Fürstenfeld werden nun zwei Amtsärzte gesucht. Bewerbungen blieben bislang aus.

Amtsärztin Ulrike Moser verlässt Ende Juni Hartberg, Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer sucht eine Nachfolge © Daniela Buchegger

Von einer schwierigen Lage in der amtsärztlichen Versorgung spricht der Bezirkshauptmann von Hartberg-Fürstenfeld, Max Wiesenhofer: Nachdem Sylvia Farzi, bisherige Amtsärztin in der Außenstelle Fürstenfeld, an ihren alten Arbeitsplatz zurückgekehrt ist, wurde seit März eine Nachbesetzung für ihre Teilzeitstelle gesucht.