Im Rahmen der weltweiten "Fridays for Future"-Bewegung gingen auch in Pöllau Schüler und Demonstranten für den Klimaschutz auf die Straße. Veranstaltet wurde die Aktion von der Pöllauer Klimainitiative.

Gemeinsam mit Schülern demonstrierte die Ortsgruppe von "Fridays for Future" vor dem Pöllauer Rathaus © Daniela Buchegger

Weltweit fanden im Rahmen der "Fridays for Future"-Bewegung am Freitag Demonstrationen für mehr Klimaschutz statt. Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gab es in Pöllau die einzige derartige Veranstaltung: Organisiert von der Pöllauer "Fridays for Future"-Ortsgruppe demonstrierte eine kleine Gruppe vor dem Rathaus.