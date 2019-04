Anrainer in Unterrohr, Rohr bei Hartberg, setzten sich gegen die Geruchsbelästigung und einem Antrag einer angrenzenden Kompostanlge zur Verwertung von Pansen zur Wehr.

Sujetbild © Fotolia

"In Unterrohr stinkt es jetzt schon fast täglich bis zum Himmel“, sagt Anrainer Walter Heiling. Grund dafür sei eine Kompostanlage in Oberrohr. Laut dem Bürgermeister von Rohr bei Hartberg, Jürgen Peindl, hätten sich Anrainer bereits des Öfteren über Geruchsbelästigung an gewissen Tagen im Jahr aufgrund der Anlage beklagt.

