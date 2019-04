Facebook

Mit dem Kran barg die Feuerwehr den Pkw © FF Hartberg

Wohl in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit kam eine Pkw-Lenkerin am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in Hartberg mit ihrem Wagen im Kreuzungsbereich der L 401 und der Einfahrt in den Ökopark von der Fahrbahn ab und blieb auf einer Böschung hängen.