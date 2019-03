In Flattendorf, Gemeinde Hartberg-Umgebung, kappte ein Lkw mit seinem Kran die Stromleitungen. Die Feuerwehr Mitterdormbach rückte zum Einsatz aus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eineinhalb Stunden waren die Bewohner teilweise ohne Strom © Buchegger

Am Freitagvormittag gegen 10.21 Uhr wurde die Feuerwehr Mitterdombach zum Einsatz auf die L 406 in Flattendorf gerufen. Ein Lkw hatte vergessen seinen Kran einzufahren, als er unter Stromleitungen hindurch fuhr. Daraufhin kappte der Kran die Stromleitungen. Mehrere Bewohner waren in Folge dessen rund eineinhalb Stunden ohne Strom.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.