In Fürstenfeld stand ein 46-jähriger vor Gericht, weil er in der Annahmestelle einen Lottoschein mitnahm, den jemand vergessen hatte. Über einen simulierten Großgewinn kam man ihm auf die Spur.

Keinen Lottojackpot machte der Angeklagte © APA

Dass ein Lottoschein trotz Gewinn nicht glücklich macht, erlebte ein 46-jähriger Installateur am Freitag am Bezirksgericht in Fürstenfeld. Dabei war der Grund für das Unglück nicht die geringe Summe, die ausbezahlt wurde, sondern der Umstand, dass er den mehrere Wochen gültigen Schein, den jemand anderer bei der Annahmestelle vergessen hatte, einfach mitgenommen hatte.

