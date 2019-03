Facebook

Mittels Seilwinden wurde der Pkw von der Feuerwehr Kaindorf geborgen © FF Kaindorf

Zu einem schweren Auffahrunfall ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr in Dienersdorf auf der L 413 zwischen Kaindorf und Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gekommen. Aus noch unbekannten Gründen krachte der Pkw in den vor ihm fahrenden Kleinbus. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge auf die angrenzenden Felder geschleudert.