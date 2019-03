Kleine Zeitung +

Volksschule Friedberger Gemeinderat diskutierte über Schulsanierung

Während alle anderen Punkte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen wurden, entschied in der Frage, ob die Volksschule Friedberg saniert oder neu gebaut wird, die SPÖ-FPÖ-Mehrheit.