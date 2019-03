Die Polizei nahm nach einer Hausdurchsuchung in Oberwart zwei Drogendealer fest. In der Wohnung wurden 100 Gramm Cannabiskraut gefunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Sommer 2017 sollen die beiden Drogendealer tausend Gramm Cannabiskraut und XTC Tabletten verkauft haben © Fotolia

Am Mittwoch gelang der Polizei ein Schlag gegen den Drogenhandel. In den Morgenstunden führten Suchtgiftermittler der Polizei in Oberwart eine Hausdurchsuchung durch. In den Zimmern der beiden 21-jährigen Männer aus Afghanistan konnten die Beamten 400 Gramm Cannabiskraut, Bargeld im dreistelligen Bereich und zwei Springmesser.