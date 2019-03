Facebook

Der Verein „Omega“ rund um Teamleiterin Sadika Kostmann unterstützt Migranten in der Region © Daniela Buchegger

"Die Tür ist immer offen", lädt Sadika Kostmann in die Räumlichkeiten des Vereins „Omega“ in Hartberg ein. Kostmann ist seit den Anfängen vor zehn Jahren Herz und Seele des Projektes, das im Jahr 2009 auf kleinstem Raum am Hauptplatz in Hartberg als Zweigstelle des Grazer Vereins „Omega“, der Migranten bei der sozialen und beruflichen Integration in Österreich unterstützt, seinen Anfang genommen hat.

