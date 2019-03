Die Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Hartberg-Fürstenfeld konnte mehrere Diebstähle in Kaufhäusern aufklären. Drei georgische Staatsbürger wurden festgenommen.

Die Polizei verhaftete drei Verdächtige (Archivbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Bereits im Februar hielten Polizisten wegen einer Verkehrsübertretung auf der Wechselbundesstraße B54 bei Hartberg einen Pkw an. Bei einer genaueren Überprüfung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten im Auto Kleidungsstücke, die zuvor in einem Sportartikelgeschäft in Hartberg entwendet worden waren.