Die Polizeiinspektion Fürstenfeld ist ebenso betroffen © kk

Nachdem in der Nacht auf Samstag Vandalen in Fürstenfeld und in Hartberg mehrere Fassaden und auch einen Bus besprüht hatten, sucht die Polizei noch nach den Tätern. Unterdessen sind in Hartberg weitere Schmierereien an Fassaden entlang viel befahrener Straßenzüge aufgetaucht. Sie werden denselben Tätern zugeschrieben.

Am Montag wurde in Fürstenfeld damit begonnen, die in erster Linie gegen die Polizei gerichteten Parolen zumindest notdürftig zu übermalen und zu beseitigen. Auch das Gebäude der Polizeiinspektion Fürstenfeld ist an zwei Außenwänden verunstaltet worden. Dazu kommen 13 weitere betroffene Gebäude, öffentliche wie auch private.

Die Polizeiinspektion Fürstenfeld bittet um Hinweise: Tel. 059 133 - 6220.