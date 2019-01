Facebook

Jugendlandesrätin Ursula Lackner (SP) © ballguide

Zwei Jugendzentren, das "Coyoba" in Fürstenfeld und jenes in Hartberg, betreibt das Hilfswerk Steiermark im Bezirk. Beide erhalten in diesem Jahr vom Land eine Personalkostenförderung von insgesamt 61.400 Euro. Davon gehen 38.400 Euro nach Fürstenfeld und 23.000 Euro nach Hartberg.