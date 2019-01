Die Kritik der SP an den Grünen und der Bürgerinitiative lässt in Fürstenfeld die Wogen hochgehen. Auslöser sind einmal mehr die Schalk-Gründe.

Die Bebauung der Schalk-Gründe ist in Fürstenfeld umstritten © Kirin Kohlhauser

Die geplante Bebauung der Schalk- und Welsdorfgründen polarisiert in Fürstenfeld weiter. Nachdem die Bürgerinitiative „Lebenswertes Fürstenfeld“ (Bilf) Manipulationen in Gutachten entdeckt haben will und Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattete, ist der politische Umgangston rauer geworden.

