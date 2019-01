Zwischen Oberwart und St. Martin in der Wart sind am Freitagnachmittag zwei Pkw zusammengestoßen. Drei Personen wurde verletzt, eine wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Feuerwehren Oberwart und St. Martin waren im Einsatz © Stadtfeuerwehr Oberwart

Im Südburgenland sind am Freitagnachmittag zwei Pkw zusammengestoßen. Bei dem Unfall, der sich zwischen Oberwart und St. Martin in der Wart ereignete, wurde nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland eine etwa 70 Jahre alte Frau schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus Oberwart gebracht, ebenso zwei weitere Personen mit leichteren Verletzungen.

Entgegen ersten Angaben war keine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Am Unfallort waren der Notarzthubschrauber Christophorus 16 sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungsautos im Einsatz. Die Feuerwehren Oberwart und St. Martin kümmerten sich um die Personen- und Fahrzeugbergung.

