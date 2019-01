Erstmals fand zu Jahresende in Großsteinbach ein Benefizkonzert unter dem Motto "With a little help from my friends" statt. Der Musiker Konrad Auer organisierte das Rockkonzert, bei dem alle Teilnehmer ohne Gage auftraten.

Georg Eisner (rechts) auf der E-Gitarre begeisterte als Leadsänger 500 Gäste © Gerald Hirt

Zu Jahresende ging in Großsteinbach (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) unter dem Motto "With a little help from my friends" ein Benefizkonzert über die Bühne. Der Großsteinbacher Konrad Auer, selbst aktiver Musiker bei der "Beathittn" und den "The Lost Angels" wollte mit seinem Verein "Freunde der Rockmusik" einen Beitrag zur Aktion "Steirer Helfen Steirern" leisten und organisierte ein Rockkonzert in der Kulturhalle Großsteinbach.