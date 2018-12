Wünsch dir was

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jakob und Elena halfen Pfleger Christian Übel im Affengehege © Kirin Kohlhauser

Vor dem Vergnügen steht für Jakob Hintergräber aus Pinggau und Elena Fließer aus Stainz Arbeit an. Tierpfleger Christian Übel drückt ihnen im Dschelada-Gehege der Tierwelt Herberstein Besen in die Hand und schickt sie mit den Worten „Bitte kehrt die Sägespäne zusammen“ in den leeren Innenbereich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.