In Altenmarkt ist es bei der Katholischen Landjugend bereits Tradition die Krampusruten aus Birkenzweigen selbst zu binden.

Nikoläuse und Krampusse der Katholischen Landjugend besuchten die Kinder in Altenmarkt und Umgebung © Katholische Landjugend

Daumendick, breiter sollte die Rute für den Krampus nicht sein, wie Mike Seiler von der Katholischen Landjugend Altenmarkt erklärt. Aus Birkenzweigen wurden in diesen Tagen rund 90 kleine und zwölf große dieser Art gebunden. In zirka einer Minute ist laut Seiler so eine Rute fertig. "Wir sind schon ein eingespieltes Team, daher geht das recht schnell."

