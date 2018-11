Facebook

Vor Kurzem ging der Polizei in Oberwart ein 21-jähriger Drogendealer ins Netz. Die Ermittlungen gegen den afghanischen Asylwerber, der in Oberwart wohnt, ergaben, dass er im Zeitraum von Juli 2017 bis Juni Cannabis an 19 Personen, davon zwölf Minderjährige, verkauft hat. Der Straßenwert beträgt rund 6000 Euro.

Die Geschäfte führte der Asylwerber entweder in seiner Wohnung oder an diversen Orten im Bezirk Oberwart und Eisenstadt durch. Die Abnehmer stammen fast alle aus den Bezirk Oberwart. Der 21-Jährige befindet sich nun in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft.