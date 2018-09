Facebook

Am Freitag fand in der Burg Deutschlandsberg der offizielle Auftakt zum Interreg-Projekt "Castle Road" statt © Barbara Kluger

„Castle Road“ - unter diesem Namen hielten die Teilnehmer am länderübergreifenden Interreg-EU-Projekts am Freitag auf der Burg Deutschlandsberg ihre Auftaktveranstaltung. Das Angebot der Schlösserstraße, das bisher 25 Schlösser in der Steiermark und im Burgenland umfasste, wird ab sofort um neun Wehrbauten in Slowenien erweitert. Ein gemeinsames Marketingkonzept soll allen beteiligten Schlössern und Burgen neue Besucher beschaffen. „Die Schlösserstraße gibt es seit 30 Jahren. Nach und nach ist es uns gelungen, das Angebot von 15 auf 25 Burgen und Schlösser zu erweitern. Nun kommen neun slowenische Wehrbauten dazu“, sagt Andreas Bardeau, Obmann des Verbandes Schlösserstraße.

