Ein Mopedfahrer krachte am Dienstagnachmittag auf einer Kreuzung gegen einen Güllefassanhänger. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Der Bursche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht © FF Kaindorf

Am Dienstag kam es zu einem tragischen Unfall: Gegen 14.46 Uhr fuhr gerade ein junger Mann mit seinem Moped in Hartl in der Nähe des ehemaligen Gasthauses Koch, als er aus noch unbekannten Gründen auf einer Kreuzung gegen einen Güllefassanhänger krachte.

