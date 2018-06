Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch in Güssing. Dabei wurden ein zweijähriges Kind sowie dessen Vater verletzt.

Das Kind musste ins Krankenhaus gebracht werden © Jürgen Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch in Güssing. Dabei wurden ein zweijähriges Kind sowie dessen Vater verletzt. Gegen 14 Uhr lenkte ein 35-jähriger Mann aus Granz seinen Lkw auf der B57 von Tobaj kommend in Richtung Güssing. An einer Kreuzung bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw.

Alkotest verlief negativ

Durch die Wucht des Anpralles wurde der Pkw laut Polizei 20 Meter in einen zwei Meter tiefen Straßengraben geschleudert. Der 30-jährige Pkw-Lenker sowie dessen Tochter, die sich zum Unfallzeitpunkt im Auto befand, wurden unbestimmten Grades verletzt.

Die beiden wurden von der Rettung in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Lenker blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt, ein Alkotest verliefen negativ.