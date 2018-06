Facebook

Bedrohliches Gewitterszenario über Hartberg © Leserr-Reporter Reichenberger

Das Unwetter am Dienstagabend schickte bedrohliche Vorboten in Richtung der Stadt Hartberg. Leserreporter Philipp M. J. Reichenberger hielt die Stimmung auf Fotos fest und schickte sie über Facebook an uns. Eine grau-grüne Wolkenfront bewegte sich in Richtung der Bezirkshauptstadt.

Mit starkem Wind und großen Regentropfen ließ das Gewitter in der Stadt und seiner Umgebung seine Kraft spüren. Ärgere Folgen wie Hagel blieben jedoch aus.

Auch in Friedberg fotografierte ein Leser, wie die Gewitterwolken vom Wechsel her den Platz am Himmel übernahmen. Hier gab es schon früh am Dienstagnachmittag eine Unwetterwarnung.

Gewitterwolken über Friedberg Foto © Privat

Die Folgen waren in anderen Teilen des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld stark zu spüren. Die Feuerwehren waren Dienstagabend im Dauereinsatz. Das Unwetter entwurzelte zahlreiche Bäume, die auf die Straßen stürzten. Zudem standen viele Keller unter Wasser.

