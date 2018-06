Loipersdorf-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini und Weinbauer Wolfgang Kowald präsentierten gemeinsam den ersten Thermen-Wein. Die Kraft und Energie des Sommers 2017 wurde dafür aus den Trauben in die Weinfässer gepresst.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Neumeyer, Herbert Spirk, Philip Borckenstein-Quirini, Hans Gollowitsch, Wolfgang Kowald und Doris Fritz mit den neuen Thermen-Weinen © Therme Loipersdorf

Mit zahlreichen Gästen wurden die neuen Thermenweine der Therme

Loipersdorf zu verkostet. Die Sonne macht sich in den beiden Weinen von Weinbauer Wolfgang Kowald bemerkbar: Die Kraft und Energie des Sommers 2017 wurde aus den Trauben in die Weinfässer gepresst und landete, nach der richtigen Lagerzeit, direkt in den Gläsern der geladenen Gäste. Der Geschmack sprach Bände und überzeugte alle Anwesenden.

Die Idee für einen eigenen Thermenwein kam Loipersdorf-Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini bereits bei seinem ersten gemeinsamen Gläschen mit Wolfgang Kowald. „Der Wein hat mich wirklich überzeugt und man merkt, dass Wolfgang sein Handwerk versteht und Winzer aus Leidenschaft ist – das sieht man ihm an und das schmeckt man auch“,

sagte Borckenstein-Quirini bei Kowalds alter Weinpresse mit Aussicht auf das Thermengelände.

Der prämierte Weißburgunder und der Gewinner-Zweigelt bei der Gebietsweinkost „Die 100 besten Weine der Region“ werden auch bei der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Loipersdorf is(s)t regional“ ausgeschenkt. Bei den fünf Veranstaltungen, die auf dem Thermenvorplatz stattfinden, werden die kulinarischen Leckerbissen vor den Vorhang geholt.