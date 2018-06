In Schachendorf, Oberwart, konnten Polizisten einen illegalen Tiertransport verhindern. 130 Hühner wurden in einem Anhänger von den Beamten gefunden.

Der Tiertransporter wurde an der Grenzkontrollstelle in Schachendorf, Oberwart, von der Polizei gestoppt © LPD Burgenland

Am Sonntag führten Polizeibeamte am Grenzübergang in Schachendorf Verkehrskontrollen durch. Als sie den Pkw samt Anhänger eines 25-Jährigen aus Ungarn kontrollierten, fanden die Beamten 130 Hühner verteilt auf drei Ebenen in den viel zu kleinem Anhänger, ohne Wasser und Nahrung.

Zudem konnte der Lenker keine für den Tiertransport erforderlichen Dokumente, wie Gesundheitsbescheinigung internationaler Tiertransporte, ein entsprechendes Fahrtenbuch oder die Bewilligung des Transportunternehmens, vorweisen. Auf die Frage, wohin die Hühner gebracht werden, gab er keine Auskunft. Der Lenker durfte nicht mehr weiter fahren.

Illegaler Tiertransport: 130 Hühner im Anhänger gefunden

Die Polizisten versorgten die Tiere mit Wasser und Nahrung und verständigten den Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Oberwart. Nach der Begutachtung wurden die Hühner in ein Tiertransportgerechtes Fahrzeug umgeladen und die Rückfahrt nach Ungarn gestattet.

Dem 25-Jährigen erwartet eine Anzeige.