Kleinfeld-Fußball, Beach-Volleyball und "Steirergames" stehen am Programm © KLZ/Hoffmann

Schülerinnen und -schüler aus Berufsschulen in allen neun Bundesländern und aus Südtirol nehmen an den Bundessommerspielen vom 11. bis 13. Juni in Schloss Schielleiten teil. Sie messen sich dabei nicht nur in sportlichen Matches, sondern auch in Fun-Bewerben.

Neben Kleinfeld-Fußball und Beach-Volleyball stehen auch die "Steirergames" auf dem Programm, an die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit viel Humor herangehen: "Steirergolf" (Gummistiefelzielweitwurf), Wasserzielspritzen, Traktorreifen stürzen und Bierfass tragen. Ist das geschafft, wartet auf die Jugendlichen noch eine besondere Aufgabe. Es gilt, in Teams ein Floß zu bauen und sich damit auf das Wasser zu wagen.

Auch wenn bei alledem der Spaß im Mittelpunkt steht, werden natürlich auch Sieger gekürt. Diese werden am Mittwoch ab 18 Uhr geehrt.

Organisiert werden die Bundessommerspiele von der Fachabteilung Berufsbildendes Schulwesen der Abteilung 6 (Bildung und Gesellschaft) des Landes Steiermark mit Unterstützung der Landesberufsschulen 7 und 8 in Graz, der Landesberufsschule Bad Gleichenberg und der Landwirtschaftlichen Berufsschule für Gartenbau Großwilfersdorf.