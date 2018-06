Die Wetterlage bleibt im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld angespannt. In den Krisengebieten St. Lorenzen am Wechsel und Waldbach-Mönichwald.

Es gewitter im Bezirk © Fotolia

Es ändert sich nichts an der Wetterlage: Aktuell ziehen Unwetter über den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Im Gepäck haben sie Starkregen, Sturmböen und Hagel. Im Raum Hartberg hat der Himmel bereits seine Schleusen geöffnet, auch in den Kriesengebieten St. Lorenzen am Wechsel und Waldbach-Mönichwald sind erneut Gewitter niedergegangen, erklärt Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).

Wetterlage hält

In den kommenden Stunden rollen weitere Gewitter über den Bezirk. "Entspannung ist keine in Sicht, es wird heute noch kräftige Gewitter geben", prognostiziert der Meteorologe. An diesem Bild wird sich laut Pehsl auch bis in die Abendstunden nichts ändern. "Wir befinden uns nach wie vor in einem 12-Stunden-Fenster, in dem einmal die Sonnen scheint und einmal Gewitter niedergehen." Die ersten Feuerwehreinsätze in der Region Fürstenfeld sind bereits im Gange.

Die Gewitterzelle über den Bezirk © screenshot/aldis.at

