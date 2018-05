Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Vor zehn Jahren installierte die Polizei in den drei südlichen burgenländischen Bezirken eigene Suchtgift-Ermittler. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Jüngster Fall ist die Beschlagnahme von 20 Kilo Cannabis.

Rudolf Ehrenhöfer, Landespolizeidirektor Martin Huber und Paul Schlaffer (LKA Burgenland) © Harald Hofer

Die Ermittler im Suchtgiftmilieu im südlichen Burgenland waren zunächst noch Einzelkämpfer, bis im Jahr 2008 eigene Ermittlergruppen in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf installiert wurden. "Bis dahin war der Weg vom Landeskriminalamt in Eisenstadt noch weit", sagt Paul Schlaffer, Leiter der Suchtmittelgruppe im LKA Burgenland. Seit zehn Jahren sind nun 16 Suchtgift-Ermittler in den drei Bezirken tätig.

