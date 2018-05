Ab 14 Uhr kann es in Raum Hartberg ordentlich krachen, Fürstenfeld bleibt bis in den späten Nachmittag verschont. Bislang verlief der Tag, entgegen den Prognosen, jedoch sonnig.

Hagel und Starkregen sollen im Bezirk niedergehen © Fotolia

Die Wetterlage bleibt unbeständig. Auch in den kommenden Tagen müssen wir im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Mix aus hohen Temperaturen und Gewittern rechnen. Dieser Wettertrend hat sich bereits Montagvormittag im Bezirk vorgesetzt.

Laut Zamg-Meteorologe Hannes Rieder sind erste Unwetter im Wechselgebiet niedergegangen. "Ab 14 Uhr ist zudem punktuell mit Hagel, Starkregen und stürmischen Wind im Raum Hartberg zu rechnen", gibt Rieder eine Ausblick auf die kommenden Stunden. Der Nachmittag verlief entgegen den Prognosen jedoch sonnig.

Gewitter in der Nacht

Noch verschont von Blitz und Donner bleibt die Region rund um Fürstenfeld. Hier kann es erst in den späten Nachmittagsstunden und in der ersten Nachthälfte ordentlich krachen. Der Dienstag gestaltet sich dann ähnlich wieder Montag. Bis zu den Mittagsstunden bleibt es sonnig bei Temperaturen um die 25 Grad. Für den Nachmittag und die Abendstunden sollte man dann einen Regenschirm einpacken. "Generell wechselt die Wetterlage alle zwölf Stunden", erklärt Rieder.

Wochenende stabiler

Schuld daran sind schwüle und feuchte Luftmassen, die von einem Tiefdruckgebiet, das über den Mittelmeerraum hängt, in die Region geschaufelt werden. So könne sich kein stabiles Hochdruckgebiet etablieren, sagt Rieder. Besserung ist am Wochenende in Sicht: Das Wetter wird beständiger, die Temperaturen kühlen jedoch etwas ab.

