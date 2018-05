Hartberg„Missstände“ in Stadtwerken sollen drei Jahre zurückliegen

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die eingebrachte Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft über Vorgänge in den Stadtwerken Hartberg bezieht sich auf die Jahre 2015 und 2016. Bürgermeister Marcus Martschitsch wartet die Ergebnisse ab.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtwerke Hartberg sind ein Fall für die Staatsanwaltschaft © Thomas Pilch

Eine von den Gemeinderäten Gerd Fajfar (VP) und Lutz Pratter (parteilos) jüngst übermittelte Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft beschäftigt nach wie vor die Stadtpolitik. Wie berichtet, beziehen sich die Vorwürfe in dem Anfang Mai übermittelten Papier auf aus Sicht von den Fajfar und Pratter „strafbare“ Sachverhalte in den Stadtwerken.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.