Im Rahmen der Meisterschaft gibt es wieder eine "Nacht der Ballone" © Bad Waltersdorf/Lederer

Seit Oktober wird in Bad Waltersdorf geplant und organisiert, jetzt gehen die Vorbereitungen in die letzte Runde. Bis zum Pfingstwochenende muss alles fertig sein, damit dann mehr als 30 Ballone täglich in die Lüfte der Oststeiermark abheben können. In insgesamt acht Wettfahrten rittern die Teilnehmer um den Staats- und Landesmeistertitel sowie um den Gesamtsieg.