Kein Anschluss unter dieser Nummer: Was wurde aus Telefonzellen und -wertkarten?
Früher war man hier ganz Ohr: Telefonzellen gehörten zur Infrastruktur, heute verlottern sie am Straßenrand oder mitten in den Ortschaften. Wie viele Zellen es im Bezirk noch gibt, wie sie weiterhin genutzt werden und welche Relikte man auf „Willhaben“ findet.
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