Weihnachtsmarkt im Seniorenwohnheim Augustinerhof

Das Projektteam „Club der Generationen“ des Rotary Club Fürstenfeld und die Verantwortlichen des Seniorenwohnheims Augustinerhof luden zum Weihnachtsmarkt in das Haus. Nachdem viele Bewohner des Heims nicht so leicht den Christkindlmarkt besuchen können, sind die Aussteller in den Augustinerhof gekommen.