Am Mittwoch am frühen Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Riegersdorf. Ein Pkw prallte aus unbekannter Ursache gegen das Brückenportal der Unterführung der A2, drehte sich und blieb darunter stehen. Der Lenker wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Großhartmannsdorf, Hainersdorf, Obgrün und Großwilfersdorf rückten zur Bergung an.

In Abstimmung mit dem Notarzt wurden zwei hydraulische Rettungsgeräte der Feuerwehren Großhartmannsdorf und Hainersdorf eingesetzt, um Patientenzugang zu schaffen, wobei das Dach des Pkws entfernt werden musste. Nach Befreiung der eingeklemmten Person wurde diese mittels Notarzthubschrauber abtransportiert.