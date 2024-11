Hier können Bogenschützen auch bei Regen ihrem Hobby nachgehen

Am 16. November eröffnete in Hartberg das „Haboki“ – ein Indoor-4D-Bogenkino, in dem Bogenschützinnen und -schützen besonders in der kalten Jahreszeit ihrem Hobby nachgehen können. Auch therapiegestütztes meditatives Bogenschießen und unterschiedliche Seminare sollen in Zukunft für „viele glückliche Gesichter“ sorgen.