„Es war eine Katastrophe“, lacht Kizito „Jeff“ Iroegbu, während er an seinen ersten Tag als Zustellpartner zurückdenkt. Am 1. November 2004 wollte er erstmals seine Runde am Hartberger Ring starten. Das Problem dabei: In der Nacht hatte es heftig geschneit. Iroegbu ging daraufhin kurzerhand zu Fuß „mit den Zeitungen im Rucksack“ seine Route ab.