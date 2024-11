Kurz vor der Fusion mit Söchau: Das geschah beim ersten Bürger-Infoabend

Alljährlich werden Mitte November BürgerInnen-Informationsabende in Altenmarkt, Übersbach und Fürstenfeld abgehalten. Der Startschuss erfolgte Montagabend in der Werkshalle „Ralph Uitz“ in Altenmarkt.