Die Kleine Zeitung wird heuer 120 Jahre alt – seit 1904 sind wir die Stimme der Region. So ein rundes Jubiläum feiern wir mit einer exklusiven Geburtstagstour durch die Steiermark und Kärnten. Dazu sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, ganz herzlich eingeladen. Am 8. November 2024 sind die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark an der Reihe, und zwar mit einem Fest beim Gasthof Pack „Zur Lebing Au“ in Hartberg.