25 Jahre ist er aktiver Gemeinderat in Bad Blumau – zunächst 15 Jahre in der ÖVP, seit zehn Jahren in der Freiheitlichen Partei. Josef Titz zieht als Gemeindekassier Bilanz über einen Ort, der ohne zwei große Wirtschaftsbetriebe wohl kaum überleben könnte. Und: Welche Chancen könnte eine Fusion mit einer umliegenden Gemeinde bringen? Ein Gespräch.