Nach jener Gemeinderatssitzung in Fürstenfeld, bei der die Fusion mit Söchau besiegelt wurde (wir berichteten), ging es bei der vergangenen Zusammenkunft des Gemeinderates gesittet zu. Einstimmig wurden Fahrtkostenzuschüsse für Studenten, der Gemeinde-Heizkostenzuschuss und Widmungen beschlossen. Nur beim Verkauf eines Grundstückes in Speltenbach - der Aufschluss des Gebietes sorgt für Wirbel in der Vergangenheit - enthielt sich die Grüne-Fraktion ihrer Stimme.